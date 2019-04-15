У БПП оцінили ймовірність розпуску Ради

Заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко прокоментував ймовірність розпуску Верховної ради та позачергових виборів парламенту у разі перемоги на виборах президента кандидата Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда".

За його словами, перспектива позачергових виборів можлива.

"Я свідомий того, що така перспектива можлива, і правове підкріплення такої позиції проведення дострокових виборів сьогодні оцінюється як 50 на 50. Якби ви мене запитали, чи є юристи, які б змогли обґрунтувати можливість проведення дострокових виборів - так, є. Як будуть розвиватися події, це залежить як мінімум від новообраного президента, від Верховної ради і від багатьох інших факторів", - зазначив парламентар.

Березенко підкреслив, що 27 травня новий президент може розпустити Раду.

"Має законне право", - прокоментував депутат ВР.

Нагадаємо, чинний президент України і кандидат на виборах 2019 Петро Порошенко прокоментував можливість дострокового припинення повноважень парламенту. За словами Порошенка, на даний час ніяких конститу ці йних підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту немає.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави пообіцяв поважати вибір народу в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019. "Його запрошували для того, щоб він хоч щось розповів... як він бачить продовження курсу реформ Петра Порошенка, якщо він, не дай Бог, буде обраний. Але це буде вибір українського народу, і я його буду поважати ", - зазначив Порошенко, коментуючи те, що вчора Зеленський не з'явився на дебатах на НСК "Олімпійський".