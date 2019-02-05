У БПП прогнозують "складну" нову сесію Ради

Гончаренко розраховує, що за принципові закони буде необхідна кількість голосів нардепів

Работа новой десятой сессии Верховной рады будет сложной. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Однако при этом, по прогнозу нардепа, за такие принципиальные решения как изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО будет необходимое количество голосов.

"Сложной будет работа этой сессии. Вы видите с чего все началось: закатали рукава и блокируем трибуну. У нас есть кандидаты в президенты. Они закатали рукава, вышли и блокируют трибуну. Сейчас я вижу, что Радикальная партия заблокировала трибуну, кто будет следующий, я не знаю. Вижу, что с нормальной работой будет трудно, но есть принципиальные решения, такие как изменения в Конституцию, на которые мы все же будем собирать необходимое количество голосов", - заявил Гончаренко.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий открыл первое пленарное заседание десятой сессии парламента во вторник, 5 февраля.

Как писало РБК-Украина, глава парламента пообещал отключать микрофон депутатам, которые будут использовать политическую агитацию в сессионном зале во время избирательной кампании.

Добавим, в материале РБК-Украина "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии" сообщалось, что работа Верховной рады в марте-апреле вряд ли будет конструктивной из-за президентских выборов.