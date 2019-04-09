БПП пропонує відкликати поправки до "мовного закону"

"Мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" може бути ухвалений у другому читанні вже у цей четвер, 11 квітня, за умови відкликання поправок фракцією "Опозиційний блок". Про це повідомив заступник глави БПП, народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що найбільшу кількість поправок внесено "Опозиційним блоком".

"Безумовно, цей закон може може розглянутись і швидче. Але якщо автори тих поправок знімуть свої зауваження… Якщо вони мають право як суб'єкти внесення цих поправок відкликати їх… якщо вони будуть відкликані, то ми зможемо проголосувати вже буквально в четвер. Якщо ні - цей процес затягнеться. Але ми готові голосувати за цей закон у редакції комітету", - сказав Березенко.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький зазначив, що "мовний закон" Рада може не проголосувати до 21 квітня через те, що частина народних депутатів зараз знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що нардепам залишилося розглянути 862 поправки до "мовного закону".

Додамо, парламентарі розглянули майже 60% правок до "мовного закону".