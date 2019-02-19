У БПП відкинули звинувачення Тимошенко у спробах "купити голоси"

У Порошенка назвали звинувачення Тимошенко "брудною" технологією

Заявления Юлии Тимошенко и партии "Батькивщина" о якобы попытках команды Петра Порошенко купить голоса на выборах 2019 является "грязной" технологией и "черным" пиаром со стороны ее штаба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Блока Петра Порошенко" (БПП).

"Согласно опросам ряда ведущих социологических компаний Тимошенко потеряла не только лидерство в кампании, но и перспективы выхода во второй тур. Поэтому она отчаянно ищет любые пути для того, чтобы остановить падение собственного рейтинга; чтобы при отсутствии других месседжей содержательного порядка привлечь к себе внимание средств массовой информации, а заодно объяснить своим избирателям, которых становится все меньше, причины будущего, уже третьего и, очевидно, окончательного поражения на президентских выборах", - говорится в заявлении

Как отметили в БПП, украинцы все меньше верят Тимошенко, согласно исследованиям, проведенным изданием "Новое время" и проектом VoxUkraine.

"Команда Порошенко категорически отвергает любые обвинения в подкупе избирателей. Мы продемонстрировали беспрецедентную прозрачность в работе агитаторов-волонтеров, а также источников наполнения и использования избирательного фонда. Считаем, что такая организация работы должна быть образцом для других политических сил", - заявили в БПП.

В пресс-службе также призвали всех сосредоточиться прежде всего на презентации обществу позитивных программ вместо "огульной безосновательной критики конкурентов".