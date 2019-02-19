У БПП відкинули звинувачення Тимошенко у спробах "купити голоси"

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У Порошенка назвали звинувачення Тимошенко "брудною" технологією

Заяви Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина" щодо нібито спроби команди Петра Порошенка купити голоси на виборах 2019 є "брудною" технологією та "чорним" піаром з боку її штабу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Блоку Петра Порошенка" (БПП).

"Згідно опитувань низки провідних соціологічних компаній Тимошенко втратила не лише лідерство у кампанії, а й перспективи виходу до другого туру. Тому вона відчайдушно шукає будь-які шляхи для того, щоб зупинити падіння власного рейтингу; щоб за відсутності інших меседжів змістовного порядку привернути до себе увагу засобів масової інформації, а заодно пояснити своїм виборцям, яких стає дедалі менше, причини майбутньої, вже третьої і, очевидно, остаточної поразки на президентських виборах", - йдеться у заяві.

Як зазначили у БПП, українці дедалі менше вірять Тимошенко, відповідно до досліджень, проведених виданням "Новое время" та факт-чекінговим проектом VoxUkraine.

"Команда Порошенка категорично відкидає будь-які звинувачення у підкупі виборців. Ми продемонстрували безпрецедентну прозорість у роботі агітаторів-волонтерів, а також джерел наповнення та використання виборчого фонду. Вважаємо, що така організація роботи має бути взірцем для інших політичних сил", - заявили у БПП.

У прес-службі також закликали всіх зосередитися насамперед на презентації суспільству позитивних програм замість "огульної безпідставної критики конкурентів".