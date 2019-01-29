У БПП пояснили мету кампанії "Від дверей до дверей"

У БПП відповіли на звинувачення у начебто підкупі виборців

Обвинения в якобы подкупе избирателей – это часть предвыборной технологии. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции БПП Артур Герасимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, агитационная волна "От двери до двери", которая была запущена командой Петра Порошенко, является "классикой предвыборной кампании", которая является традиционной для выборов и в США, и в странах Европы.

"Главная цель кампании "От двери к двери" – достучаться до каждого избирателя. При этом избиратели не получают никакого денежного или иного вознаграждения. Анкетирование, которое проходят агитаторы, имеет целью определить компетенции сторонников партии и подготовить их к агитационной работе с избирателями", - пояснил Герасимов.

Он подчеркнул, что любые голословные обвинения в якобы запланированном массовом подкупе избирателей – это "попытка подготовить общественное мнение и оправдать собственный проигрыш".

"Блок Петра Порошенко" обращается ко всем политическим силам, заинтересованным в прозрачном, демократическом, равноправном избирательном процессе, с предложением создания Координационного совета по противодействию нарушениям избирательного законодательства. Координационный совет будет оперативно реагировать на факты нарушений избирательного законодательства, сотрудничать с правоохранительными органами и через прозрачные механизмы взаимодействия с гражданским обществом предотвращать технологии "черного пиара", - сказал Герасимов.