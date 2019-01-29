У БПП пояснили мету кампанії "Від дверей до дверей"

Фото: Артур Герасимов (УНІАН)

У БПП відповіли на звинувачення у начебто підкупі виборців

Звинувачення у начебто підкупі виборців – це частина передвиборної технології. Про це заявив народний депутат України, голова фракції БПП Артур Герасимов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За його словами, агітаційна хвиля "Від дверей до дверей", яка запущена командою Петра Порошенка, є "класикою передвиборної кампанії", яка є традиційною для виборів і в США, і в країнах Європи.

"Головна мета кампанії "Від дверей до дверей" – достукатися до кожного виборця. При цьому виборці не отримують жодної грошової чи іншої винагороди. Анкетування, яке проходять агітатори, має на меті визначити компетенції прихильників партії та підготувати їх до агітаційної роботи з виборцями", - пояснив Герасимов.

Він наголосив, що будь-які голослівні звинувачення у начебто запланованому масовому підкупі виборців – це "намагання підготувати суспільну думку і виправдати власний програш".

"Блок Петра Порошенка" звертається до усіх політичних сил, зацікавлених у прозорому, демократичному, рівноправному виборчому процесі, із пропозицією створення Координаційної ради з протидії порушенням виборчого законодавства. Координаційна рада буде оперативно реагувати на факти порушень виборчого законодавства, співпрацювати із правоохоронними органами та через прозорі механізми взаємодії із громадянським суспільством запобігати технологіям "чорного піару", - сказав Герасимов.