В БПП звинувачують "Батьківщину" у кампанії підкупу виборців

Герасимов заявив, що "Батьківщина" розпочала кампанію зі збору персональних даних виборців

Председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов призвал представителей партии "Батькивщина" воздержаться от незаконных приемов ведения избирательной кампании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

В частности, Герасимов убежден, что парламент не может превратиться исключительно в трибуну с избирательной агитации.

"В последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных. Хотел бы напомнить, чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килии, Одесской области, совсем недавно, активистка "Батькивщины" была осуждена на пять с половиной лет тюрьмы именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТО", – заявил Герасимов.

Председатель фракции БПП подчеркнул, что не меньшей угрозой, чем внешняя агрессия, становится популизм от большинства кандидатов на пост главы государства. "Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", – отметил Герасимов.