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В БПП звинувачують "Батьківщину" у кампанії підкупу виборців

Новини » Вибори 2019    04.02.2019 - 12:34
В БПП звинувачують "Батьківщину" у кампанії підкупу виборців
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Герасимов заявив, що "Батьківщина" розпочала кампанію зі збору персональних даних виборців

Голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" (БПП) Артур Герасимов закликав представників партії "Батьківщина"  утриматися від незаконних прийомів ведення виборчої кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

Зокрема, Герасимов переконаний, що парламент не може перетворитися виключно на трибуну з виборчої агітації.

"Останнім часом іде багато сигналів майже з усіх областей України, що представники партії "Батьківщина", яку очолює кандидат у президенти Юлія Тимошенко, розпочали кампанію по підкупу виборців і збору їх персональних даних. Хотів би нагадати, чим закінчуються для рядових виконавців подібні ініціативи їхньої лідерки: у Кілії, Одеської області, зовсім нещодавно, активістка "Батьківщини" була засуджена на п’ять з половиною років ув’язнення саме за підкуп виборців під час виборів до ОТГ", – заявив Герасимов.

Голова фракції БПП наголосив, що не меншою загрозою, ніж зовнішня агресія, стає популізму від більшості кандидатів на посаду голови держави. "Але всі прекрасно знають, де буває безкоштовний сир і до чого це приводить", – зазначив Герасимов.

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