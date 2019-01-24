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Божок: РФ - ключова тема обміну інформацією спецслужб України і країн НАТО

Новини » Політика    24.01.2019 - 18:22
Божок: РФ - ключова тема обміну інформацією спецслужб України і країн НАТО
Фото: Єгор Божок (УНІАН)

За словами Божка, поступово країни НАТО вибудовують довіру до українських розвідників

Глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок зазначив, що ключова тема інформаційного обміну між українською розвідкою і спецслужбами країн НАТО - це Росія. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Так, Божок зазначив, що українська розвідка після 2014 року обмінювалася оперативною і розвідувальною інформацією зі спецслужбами деяких країн-учасниць СНД.

"З деякими країнами-учасницями СНД так (обмінювалася інформацією, - ред.). З Росією - ні. Натомість я вам можу сказати, що на сьогоднішній день в Україні майже 100% обміну інформацією відбувається зі спецслужбами країн-членів НАТО", - сказав він.

За словами глави розвідки, це означає, що поступово країни-члени НАТО вибудовують до українських розвідників довіру, бо "ділитися знаннями, здобутими специфічними методами, є ризиковано".

"І не всі охоче на це йдуть, бо, отримавши інформацію, можна зрозуміти, де ти її здобув, і це може поставити під загрозу сили і засоби, які мають розвідоргани за кордоном. Ключова тема інформаційного обміну між нами і партнерами з НАТО - це Росія. Вони нам дають інформацію, і ми їм", - підкреслив Божок.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО в 2020 році.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними української розвідки, рівень загрози з боку Російської Федерації залишається високим.

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