Божок подав у відставку з посади заступника міністра закордонних справ

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав у відставку з посади. Він йде за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені", - зазначив він.

Нагадавши, Божок був призначений заступником міністра закордонних справ у березні 2019 року ще за міністра Павла Клімкіна. До цього його указом тодішнього президента Петра Порошенка звільнили з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Влітку 2020 року стало відомо, що Божок фігурує в одній з кримінальних справ проти Порошенка, через що заступник голови МЗС просив відсторонити його на час розслідування.