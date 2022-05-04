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Бійці ЗСУ показали, як знищують окупантів за допомогою квадрокоптерів

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Середа 04 травня 2022 14:58
Бійці ЗСУ показали, як знищують окупантів за допомогою квадрокоптерів Фото: бійці ЗСУ показали, як знищують окупантів за допомогою квадрокоптерів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові показали відеоролик зі знищенням російських окупантів. Використали для цього квадрокоптери та гранати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра МВС Антона Геращенка.

Вчора, 3 квітня, бійці 15 управління військової Контррозвідки СБУ ганяли окупантів по селу під Пологами Запорізької області. Російські військові крали у місцевих велосипеди й інше майно. Наші ж бійці скидали їм на голови ВОГ-17.

"Прошу та інших бійців переймати досвід 15 ДВКР СБУ, використовуючи навіть легкі дрони для вогню, що турбує, за ублюдками", - додав Геращенко.

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