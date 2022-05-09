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Бійці 93-ї бригади провели "парад" на трофейних російських танках

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 21:41
Бійці 93-ї бригади провели "парад" на трофейних російських танках Фото: "парад" на трофейних танках (acebook.com/93OMBr)
Автор: Артем Горовенко

Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 9 травня влаштували "парад" на трофейних російських танках. Причому прямо по передньому краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook підрозділ.

"День Перемоги будемо відзначати в майбутньому. Його дата ще не визначена, але обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. А поки - влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю", - пописав прес-центр опубліковані фото.

Фото: "парад" на трофейних танках (acebook.com/93OMBr)

Нагадаємо, як писав Forbes, в перший місяць повномасштабного вторгнення Росії українська армія захопила більше російських танків, ніж втратила. За даними аналітиків, які вивчали інформацію з відкритих джерел, ЗСУ за той відрізок часу втратили 74 танки, а захопили не менше 117.

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