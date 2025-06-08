Боевой медик заявил, что его удерживал ТЦК, несмотря на отсрочку: что говорит военкомат

По словам медика, инцидент произошел 4 июня, когда его остановили на блокпосту вблизи города Хотын в Черновицкой области. Представитель ТЦК попросил подвезти его в военкомат, а по прибытии забрал у мужчины телефон. После этого Замрия доставили на прохождение ВВК.

Медик рассказал, что после этого его "бросили на подвал", где он был вместе с другим мужчиной, который оказался майором авиации. По словам Замрия, мужчина просил, чтобы его отправили в авиационную бригаду, но в ТЦК отказали.

Сам же Замрий заявлял в военкомате, что у него есть бронирование, однако там ему отвечали: "У тебя нет телефона, значит, нет документов!".

Через три дня их доставили в воинскую часть, но военные отказались брать в пехоту майора авиации и медика.

Ответ ТЦК

Черновицкий областной ТЦК и СП заявил, что 4 июня боевого медика Романа Замрия остановили на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и якобы пригласили для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.

"Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы", - утверждает ТЦК.

Там отмечают, что мужчина якобы находился в не в подвале взвода охраны ТЦК, где ожидал отправки. В ТЦК уверяют, что представители военкомата действовали в рамках закона и не применяли противоправных действий в отношении медика.

"5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности", - говорится в сообщении.

В ТЦК также заверили, что жалобы мужчины проверяют. Позже командование примет "соответствующие решения" в отношении должностных лиц.

Кто такой Роман Замрий

Роман Замрий проживает в Хмельницкой области. Он стал военным врачом в 2014 году, а в начале полномасштабной войны в 2022 году - боевым медиком. Выполнял задачи в Луганской, Донецкой и Херсонской области, занимал должность начальника медицинской службы.

Известно, что Роман Замрий спас по меньшей мере 700 украинских бойцов на фронте.

В 2023 году он уволился из армии и устроился на работу в местной амбулатории, самостоятельно воспитывает троих детей.

В январе 2024 года президент Владимир Зеленский наградил Романа Замрия орденом За заслуги III степени.