Australian Open 2025. Свитолина одержала 100-ю победу на Grand Slam, Ястремская - 20-ю

Элина Свитолина и Даяна Ястремская уверенно преодолели второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Победы обеих теннисисток стали для них юбилейными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Australian Open-2025, второй круг

Даяна Ястремская - Данка Ковинич - 6:0, 6:1

Элина Свитолина - Кэролайн Доулхайд - 6:1, 6:4

Первой из украинок на корт вышла Ястремская. 33-й ракетке мира противостояла лучшая теннисистка Черногории, которая в рейтинге WTA находится на 1289-й строчке.

Ястремская без проблем одолела оппонентку, отдав ей лишь один гейм. Для этого украинке понадобилась всего 51 минута. Эта победа стала для одесситки юбилейной, 20-й на турнирах Большого шлема. В следующем круге она сыграет против седьмой ракетки мира - Елены Рыбакиной из Казахстана.

Элине Свитолиной покорился более внушительный рубеж. Успех в поединке с американкой Кэролайн Доулхайд стал для нее 100-м на мэйджорах. Чаще всего она побеждала на "Ролан Гаррос" - 29 раз. На Australian Open у нее 27 победных матчей, на US Open - 24, Уимблдоне - 20. Отметим, что Свитолина - единственная украинка, которая выиграла минимум 20 матчей на каждом турнире Grand Slam.

Следующей соперницей второй ракетки Украины будет победительница противостояния Рената Сарасуа (Мексика, WTA 70) - Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).

Свитолина и Ястремская присоединились в третьем круге турнира к Марте Костюк. Лидер украинского женского тенниса на этой стадии сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы из Испании.

Победы украинок в матчах на Grand Slam

Свитолина - лидер не только по количеству успешных поединков, но и по эффективности. Она завершила в свою пользу 70% матчей на мэйджорах.

Топ отечественных теннисисток на турнирах Большого шлема выглядит так: