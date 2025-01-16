Australian Open 2025. Свитолина одержала 100-ю победу на Grand Slam, Ястремская - 20-ю
Элина Свитолина и Даяна Ястремская уверенно преодолели второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Победы обеих теннисисток стали для них юбилейными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Australian Open-2025, второй круг
Даяна Ястремская - Данка Ковинич - 6:0, 6:1
Элина Свитолина - Кэролайн Доулхайд - 6:1, 6:4
Первой из украинок на корт вышла Ястремская. 33-й ракетке мира противостояла лучшая теннисистка Черногории, которая в рейтинге WTA находится на 1289-й строчке.
Ястремская без проблем одолела оппонентку, отдав ей лишь один гейм. Для этого украинке понадобилась всего 51 минута. Эта победа стала для одесситки юбилейной, 20-й на турнирах Большого шлема. В следующем круге она сыграет против седьмой ракетки мира - Елены Рыбакиной из Казахстана.
Элине Свитолиной покорился более внушительный рубеж. Успех в поединке с американкой Кэролайн Доулхайд стал для нее 100-м на мэйджорах. Чаще всего она побеждала на "Ролан Гаррос" - 29 раз. На Australian Open у нее 27 победных матчей, на US Open - 24, Уимблдоне - 20. Отметим, что Свитолина - единственная украинка, которая выиграла минимум 20 матчей на каждом турнире Grand Slam.
Следующей соперницей второй ракетки Украины будет победительница противостояния Рената Сарасуа (Мексика, WTA 70) - Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).
Свитолина и Ястремская присоединились в третьем круге турнира к Марте Костюк. Лидер украинского женского тенниса на этой стадии сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы из Испании.
Победы украинок в матчах на Grand Slam
Свитолина - лидер не только по количеству успешных поединков, но и по эффективности. Она завершила в свою пользу 70% матчей на мэйджорах.
Топ отечественных теннисисток на турнирах Большого шлема выглядит так:
- Элина Свитолина - 100 побед (70% от количества игр)
- Леся Цуренко - 38 (46%)
- Екатерина Володько (Бондаренко) - 29 (43%)
- Марта Костюк - 27 (59%)
- Алена Бондаренко - 26 (49%)
- Даяна Ястремская - 20 (51%)
Ранее Марта Костюк первой из украинок пробилась в третий круг Australian Open-2025.
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