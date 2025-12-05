Боевым бригадам ВСУ гарантировали ежемесячное пополнение бойцами: как это будет работать

Лидер страны подчеркнул, что принято решение о распределении людей во все боевые бригады по-новому.

"Каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу", - отметил Зеленский.

Палиса пояснил, что речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Он отметил, что этот подход будет "справедливым, равномерным и предсказуемым".

Стабильное пополнение каждый месяц

По словам заместителя главы ОП, в результате каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии соприкосновения, "ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных".

"Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", - отметил он.

По словам Палисы, новобранцев будут готовить в условиях, максимально приближенных к конкретной бригаде. Он отметил, что сейчас право на самостоятельное проведение базовой военной подготовки имеют 37 боевых бригад.

"Для бригад - это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системно. Это шаг, который давно назрел, и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения", - подчеркнул заместитель главы ОП.