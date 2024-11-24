Боевики "Хезболлы" ударили ракетами по Тель-Авиву, есть пострадавшие

По данным израильских военных, в результате террористической атаки возле Тель-Авива были разрушены или подожжены дома. Полиция сообщила, что ракеты упали в районе Петах-Тиква на восточной стороне израильской столицы, несколько человек получили незначительные ранения.

По словам военных, в результате прямого попадания в квартал "дома сгорели и превратились в руины". На обнародованных Reuters видео видно, как взорвался снаряд, врезавшийся в крышу здания в северном израильском городе Нахария.

Кроме того, на севере Израиля мужчина в возрасте 60 лет получил осколочное ранение в живот во время работы в поле в районе Кфар-Блюм. Он получил серьезные ранения и был доставлен на лечение в больницу "Зив" в Цфате, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA)

В Хайфе двое мужчин в возрасте около пятидесяти лет получили легкие осколочные ранения во время ракетного обстрела северного портового города, сообщает MDA, и еще один человек получил лечение от острой тревоги. Обстрел также повредил жилой дом в этом районе.

Ранее в воскресенье около 7:30 утра в результате ракетного обстрела Западной Галилеи осколочными ранениями была легко ранена женщина в возрасте около 50 лет.

Удар ракеты также нанес ущерб заводу в северном городе Маалот-Таршиха.

Армия обороны Израиля заявила, что во время утренней атаки было выпущено около 30 ракет и беспилотников, часть из которых была перехвачена средствами ПВО.

Военные заявили, что два беспилотника были перехвачены и "были предприняты дополнительные попытки перехвата", но не уточнили, сколько из них, вероятно, разбились. В сообщении говорится, что инцидент закончился без немедленных сообщений о ранениях в результате падения беспилотников.

Через несколько минут в городах к северу от Тель-Авива, в частности в Нетании и Герцлии, заревели ракетные сирены.

Позже ЦАХАЛ заявил, что в сторону центра страны из Ливана было выпущено шесть ракет, пять из которых были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Шестая ракета упала на открытую местность, хотя немедленных сообщений о ранениях или повреждениях не поступало.

Около 13:00 по центральной части Израиля был выпущен второй шквал из восьми ракет, одна из которых упала в городе Петах-Тиква, а другая - в сельскохозяйственной общине Ринатия.

Вечером центральная часть Израиля снова стала мишенью для обстрела: было выпущено несколько ракет, некоторые из них были перехвачены, а другие упали на открытой местности.

После обстрела в Петах-Тикве больница "Маген Давид Адом" сообщила, что оказывала помощь 70-летней женщине, которая страдала от вдыхания дыма, вызванного автомобилем, загоревшимся в результате столкновения. По его словам, состояние женщины было средней степени тяжести.

По словам медиков, еще несколько человек получали помощь от острой тревоги и незначительных травм, полученных во время бега к укрытию.

ЦАХАЛ заявила, что за последние сутки "Хезболла" выпустила по Израилю 240 ракет, многие из которых были перехвачены, а сирены звучали на большей части территории страны. По меньшей мере четыре человека были ранены осколками.

Удар по Бейруту

Ракетная атака "Хезболлы" произошла после удара израильских военных по объектам боевиков в южном Бейруте по командным центрам, "умышленно встроенным между гражданскими зданиями". В результате удара были разрушены два многоквартирных дома.

"Хезболла" пообещала ответить на атаки на Бейрут ударом по Тель-Авиву и заявила, что запустила высокоточные ракеты по двум военным объектам в израильской столице и вблизи него.

Обстрел боевиков произошел после мощного израильского авиаудара, в результате которого накануне в Бейруте погибли по меньшей мере 29 человек.