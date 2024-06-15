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Боевики "Хезболлы" обстреляли ракетами север Израиля, вспыхнул пожар

Фото: террористы группировки "Хезболла" в очередной раз обстреляли Израиль (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Террористы ливанской группировки "Хезболла" обстреляли ракетами общины Ирйон и Барам на севере Израиля. На месте прилетов возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"После ракетного обстрела из Ливана вблизи кибуца Яраон в Верхней Галилее вспыхнул пожар, который угрожает перекинуться на дома", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательная служба сообщает, что на месте происшествия работают четыре команды, и угрозы для близлежащих населенных пунктов нет.

 

Обстрелы террористов "Хезболла"

Вторжение террористов ХАМАС на территорию Сектора Газа в октябре прошлого года и начало ответной военной операции Израиля, мобилизовали все радикальные исламские движения в странах Ближнего Востока, которых поддерживает Иран.

С тех пор террористы действующего в Ливане радикального исламского движения "Хезболла" регулярно обстреливают северные районы Израиля, а ЦАХАЛ наносит ответные удары.

За последние дни противостояние между Израилем и Ливаном существенно обострилось.

Так, 11 июня ЦАХАЛ ударила из авиации по нескольким объектам "Хезболла" на территории Ливана в районах Баальбека и Айтарун. Израильтяне объяснили удары ответом на сбитый 10 июня собственный беспилотник в небе Ливана.

13 июня террористы "Хезболла" выпустили по территории Израиля более 100 ракет и ряд беспилотников. В частности, около 40 ракет были выпущены в сторону Голанских высот и Галилеи. Израиль ответил ударами по инфраструктуре террористов в Дейр-Серьяне на юге Ливана.

С учетом ситуации, в США обеспокоены риском начала полномасштабной войны на границе Израиля и Ливана.

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Хезболла