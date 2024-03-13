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Боевики ХАМАС согласились с измененным предложением США о прекращении огня,- СМИ

Фото: Боевики ХАМАС согласились с измененным предложением США о прекращении огня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Представитель боевиков ХАМАСА заявил во вторник, что группа приняла измененную версию американского предложения о прекращении огня в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya News.

Представители ХАМАСА отправятся в столицу Египта Каир в ближайшие дни, для обсуждения окончательных деталей и реализации сделки.

В предложении Белый дом призвал боевиков ХАМАСА в Газе освободить женщин, пожилых людей, раненых заложников и согласиться на временное прекращение боевых действий в войне с Израилем, для обеспечения более длительного прекращение огня.

“Сегодня обсуждается прекращение огня на шесть недель, которое будет преобразовано в нечто более длительное, если ХАМАС просто освободит женщин, раненых и стариков”, - заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан

Согласно самому последнему предложению, Израиль освободит палестинских заключенных в соотношении 10 к одному к числу удерживаемых заложников ХАМАСА. Сделка также будет предусматривать постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из Газы.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает, завершение войны против боевиков ХАМАСА в течение одного или двух месяцев.

Также мы писали, что премьер Ливана сообщил об переговорах об урегулировании конфликта с Израилем, которые начнутся на этой неделе.

 

 

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ИзраильСектор Газа