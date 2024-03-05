ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Ливана анонсировал переговоры об урегулировании конфликта с Израилем

Бейрут, Вторник 05 марта 2024 22:37
UA EN RU
Премьер Ливана анонсировал переговоры об урегулировании конфликта с Израилем Фото: в Ливане анонсировали переговоры об урегулировании конфликта с Израилем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Непрямые переговоры об урегулировании конфликта на границе Израиля с Ливаном начнутся во время Рамадана - на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Микати рассказал, что ливанские чиновники изучают предложение посланника США Амоса Хохштейна, который вчера, 4 марта, посетил Бейрут, чтобы добиться прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Стоит заметить, что на данный момент известно, что в результате стычек на границе Израиля и Ливана погибли семь мирных израильтян, а также 10 солдат и резервистов ЦАХАЛа.

При этом "Хезболла" заявляет о более 200 погибших в своих рядах.

Что предшествовало

Напомним, еще в декабре прошлого года издание The Times сообщало о том, что Израиль может приступить к наземной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

В стране опасаются, что боевики "Хезболлы" могут также вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что агрессия "Хезболлы" против Израиля может вынудить страну начать военные действия в Ливане. Атаки боевиков приближают эскалацию.

Стоит заметить, что сегодня, 5 марта, вечером по Израилю с территории Ливана выпустили около 30 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан
NEWS
Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет
Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет
DAILY
"Рейды" Сырского и новый фронт. Как Авдеевка изменила поле битвы и готовится ли РФ к лету
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Рейды" Сырского и новый фронт. Как Авдеевка изменила поле битвы и готовится ли РФ к лету