Боевики ХАМАС планировали применить против гражданских химическое оружие, - президент Израиля

Боевики ХАМАС, которые ворвались на территорию Израиля, имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Израиля Исаака Герцога в интервью Sky News .

Израильские силовики утверждают, что обнаружили эти материалы на теле убитого боевика в кибуце Беэри, где, по оценкам, были убиты или похищены 20% из 1100 жителей.

Документы вместе со схемами президент Израиля показал во время интервью 22 октября. Отмечается, что у Sky News нет возможности самостоятельно проверить эти утверждения. Также нет никаких предположений, что у боевиков были при себе элементы для изготовления бомбы.

"Это материалы Аль-Каиды. Официальные материалы Аль-Каиды. Мы имеем дело с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАСом. Вот насколько шокирующая ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые предоставляются относительно того, как действовать и как создать разновидность непрофессионального химического оружия с цианидом", - сказал Герцог.

Президент Израиля рассказал, что на телах террористов были обнаружены USB-устройства с инструкциями по использованию химического оружия. Среди материалов были подробные инструкции по созданию устройства для выброса цианида.

По словам Герцога, происхождение одного из материалов, состоявшего из инструкций по созданию химического оружия и его распространению среди гражданского населения, происходит из пособия Аль-Каиды в 2003 году.

Однако Sky News отмечает, что это не доказывает связи между двумя организациями.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС ворвались на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и воровали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Bloomberg писал, что правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью вынудить его отложить наземную операцию в Газе. В частности, чтобы выиграть время для секретных переговоров, ведущихся через Катар с целью добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Кроме того, боевики заявляли, что готовы отпустить некоторых заложников в обмен на прекращение огня по Газе.