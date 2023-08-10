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Боевик "ДНР" штурмовал позиции ВСУ под Угледаром. Его приговорили к 12 годам тюрьмы

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Донецка с 2017 года воюет против украинских военных в составе террористической группировки "ДНР". Он штурмовал Угледар, но потом попал в плен и был осужден на 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Осужденным является житель Донецка, который еще в 2017 году присоединился к рядам "интернациональной бригады "ДНР" Пятнашка".

Впоследствии на базе этой террористической группировки российские оккупанты создали "2-й отряд полка специального назначения" с дислокацией на временно оккупированной части региона.

В рядах вражеского подразделения предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

Участие боевика в полномасштабном вторжении РФ

"В феврале 2022 года он "перевелся" в оперативно-боевое тактическое формирование РФ под названием "Каскад", - говорится в заявлении.

Находясь там в должности гранатометчика, штурмовал позиции ВСУ на Угледарском направлении. Злоумышленник попал в плен украинских защитников в июне этого года во время контрнаступательных действий Сил обороны в Донецкой области.

Какое наказание получил боевик "ДНР"

На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Государственная измена;
  • Участие в террористической группе или террористической организации.

Ему назначили 12 лет лишения свободы.

Приговоры для предателей и коллаборантов в Украине

Ранее сообщалось, что житель Краматорска Донецкой области приговорен к 9 годам заключения за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.

Также коллаборант из Купянска (Харьковская область) во время оккупации города хотел вывезти 700 тонн зерна в Россию. Его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.

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