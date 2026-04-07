"Боевые" на бумаге: в части НГУ на Днепропетровщине разоблачили схему незаконных выплат

В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного начисления боевых выплат в воинской части Нацгвардии. Общая сумма убытков составляет почти 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона в Facebook и Государственное бюро расследований (ГБР ).

Как работала схема

Следствие установило, что в марте 2025 года руководство части организовало незаконное начисление дополнительных выплат 164 военнослужащим.

Деньги начислялись якобы за выполнение боевых задач по содержанию взводных опорных пунктов в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

На самом же деле эти военные находились на штабных должностях и не участвовали в боевых действиях.

Сумма убытков и возмещения

В результате таких действий государственному бюджету нанесли ущерб на более 11,9 млн гривен, что подтверждено судебно-экономической экспертизой.

Сейчас незаконно начисленные средства уже возмещены в рамках досудебного расследования.

Кому объявили подозрение

Бывшему командиру и начальнику штаба сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия и совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Факт незаконных выплат установили по результатам служебного расследования, проведенного Центральным территориальным управлением Национальной гвардии Украины.

Фото: правоохранители разоблачили схему незаконных выплат "боевых" на почти 12 миллионов гривен (Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона)