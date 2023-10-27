Боевые самолеты КНР и США чуть не столкнулись над Южно-Китайским морем (видео)

По информации американских военных, 24 октября ночью пилот китайского истребителя J-11 попытался перехватить американский бомбардировщик B-52.

"Во время ночного перехвата пилот КНР совершил небезопасный и непрофессиональный полет, продемонстрировал низкий уровень пилотирования, неконтролируемо превысив скорость, пролетев ниже, перед и в пределах 10 футов (около 3 метров - ред.) от B-52, что создало угрозу столкновения обоих самолетов", - уточняет командование.

Реакция Китая

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин обвинила в инциденте США.

По ее словам, американские самолеты летают через полмира, чтобы "поиграть своими военными мышцами". Мао Нин утверждает, что это и "является источником риска для морской и воздушной безопасности".

Визит главы МИД Китая в США

Стоит заметить, что о таком инциденте стало известно на фоне визита министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон. Он уже встретился с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

По данным СМИ, Ван И должен подготовить визит китайского лидера Си Цзиньпина в США, который может состояться в ноябре.

