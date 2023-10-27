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Боевые самолеты КНР и США чуть не столкнулись над Южно-Китайским морем (видео)

Иллюстративное фото: боевые самолеты КНР и США чуть не столкнулись над Южно-Китайским морем (twitter.com WarPolitRussia)
Автор: Иван Носальский

Китайский истребитель чуть не врезался в американский бомбардировщик в момент, когда они пролетали над Южно-Китайским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

По информации американских военных, 24 октября ночью пилот китайского истребителя J-11 попытался перехватить американский бомбардировщик B-52. 

 

"Во время ночного перехвата пилот КНР совершил небезопасный и непрофессиональный полет, продемонстрировал низкий уровень пилотирования, неконтролируемо превысив скорость, пролетев ниже, перед и в пределах 10 футов (около 3 метров - ред.) от B-52, что создало угрозу столкновения обоих самолетов", - уточняет командование. 

Реакция Китая

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин обвинила в инциденте США. 

По ее словам, американские самолеты летают через полмира, чтобы "поиграть своими военными мышцами". Мао Нин утверждает, что это и "является источником риска для морской и воздушной безопасности".

Визит главы МИД Китая в США

Стоит заметить, что о таком инциденте стало известно на фоне визита министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон. Он уже встретился с государственным секретарем Энтони Блинкеном. 

По данным СМИ, Ван И должен подготовить визит китайского лидера Си Цзиньпина в США, который может состояться в ноябре. 
 

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