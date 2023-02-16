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Боевое "слаживание" идет по плану? Оккупанты придумали объяснение взрывам в Армянске

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Крым, Четверг 16 февраля 2023 15:17
Боевое "слаживание" идет по плану? Оккупанты придумали объяснение взрывам в Армянске Фото: оккупанты придумали объяснение взрывам в Армянске (иллюстрация\GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупационная власть в Крыму больше часа думала над объяснением взрывов в Крыму. В итоге, взрывы назвали боевым "слаживанием" российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "советника главы" аннексированного Крыма Олега Крючкова.

"По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов", - написал он.

Как сообщалось, в Армянске на севере Крыма раздались взрывы. Очевидцы утверждали о работе ПВО. Позже стало известно, что взрыв произошел в одной из российских воинских частей в районе Армянска.

Напомним, российская оккупационная "власть" временно оккупированного Севастополя 16 февраля заявила об "атаке беспилотников" и работе ПВО.

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