Бойове "злагодження" йде за планом? Окупанти придумали пояснення вибухів у Армянську

Окупаційна влада в Криму більше години думала над поясненням вибухів у Криму. У результаті вибухи назвали бойовим "злагодженням" російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "радника голови" анексованого Криму Олега Крючкова.

"По Армянську. На півночі від міста наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів", - написав він.

Як повідомлялось, в Армянську на півночі Криму пролунали вибухи. Очевидці стверджували про роботу ППО. Пізніше стало відомо, що вибух стався в одній з російських військових частин у районі Армянська.

Нагадаємо, російська окупаційна "влада" тимчасово окупованого Севастополя 16 лютого заявила про "атаку безпілотників" і роботу ППО.