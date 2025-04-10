Бойкот отменяется: США все же присоединятся к "Рамштайн", - AFP

По информации издания, США на заседании "Рамштайн" представит министр обороны Пит Гегсет, однако сделает это дистанционно.

"Министр Гегсет планирует принять участие в заседании UDCG (Контактной группы обороны - ред.) в пятницу, 11 апреля, в формате видеосвязи", - сообщил представитель Пентагона агентству AFP на условиях анонимности.

Это заявление появилось после сообщений о возможном бойкоте встречи со стороны Гегсета. Как до, так и после своего назначения министром обороны, он неоднократно заявлял, что, по его мнению, деньги, которые США тратят на поддержку Украины, по большей части уходят на ветер.

Напомним, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известная как формат "Рамштайн", является регулярным совещанием представителей оборонных ведомств западных стран, созданной после вторжения России в 2022 году для координации военной помощи Украине.

Отказ США от участия в "Рамштайн"

Ранее издание Defense News сообщало, что глава Пентагона Пит Гегсет не посетит встречу представителей 50 стран для координации военной поддержки Украины (в формате "Рамштайн"), которая планируется на 11 апреля в Брюсселе. И коалиция впервые соберется без участия Министра обороны США.

Кроме того, сообщалось, что Пентагон даже вряд ли отправит каких-то высокопоставленных представителей, которые обычно присоединяются к министру в таких поездках.

Впрочем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не будут прекращать свою военную помощь Украине на фоне отказа министра обороны Пита Гегсета от участия в "Рамштайне".