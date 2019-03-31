Бойко розраховує потрапити у другий тур

Фото: Юрій Бойко (РБК-Україна)

Бойко заявляє, що очікує офіційні результати

У ході першого туру виборів 2019 лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив, що розраховує потрапити до другого туру виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Таким чином Бойко прокоментував оприлюднення попередніх даних Національного екзит-полу, згідно з якими він посідає четверте місце на виборах 31 березня.

"Я впевнений, що у нас боротьба не завершена і ми будемо захищати результати підрахунку голосів, тому що у мене є шанс потрапити у другий тур. І на це будуть направлені всі зусилля. Боротися будемо за нашого виборця до повної перемоги", - сказав Бойко.

На питання, яким чином він розраховує потрапити до другого туру, Бойко відповів: "законним".

"У нас завжди є заниження на екзит-полах, тому що люди просто бояться говорити. Я впевнений, що при підрахунку голосів ми будемо мати додаткові резерви. Ми не знаємо скільки це буде, але вже зрозуміло, що приблизно 20% людей, яких опитували, відмовлялися відповідати, за кого вони проголосували і ми вважаємо, що там якраз наші голоси", - сказав Бойко.

Зазначимо, за даними Національного екзит-полу станом на 18:00, у виборчій гонці лідирує Володимир Зеленський з 30,4% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

РБК-Україна писало, що у штабі Порошенка прокоментували результати екзит-полів наголошуючи, що Кремль сьогодні розуміє, що вибори в Україні він програє, тому що вся процедура відбувається прозоро та демократично.