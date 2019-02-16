Бойко відкликав реєстрацію Рабиновича довіреною особою на вибори

ЦВК зареєструвала нову довірену особу Бойка

Кандидат на выборах президента Украины 2019 Юрий Бойко отозвал регистрацию лидера партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича доверенным лицом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Сообщается, что 12 февраля Бойко подал заявление об отзыве Рабиновича и регистрации доверенным лицом Михаила Макаренко. ЦИК установил, что поданные документы соответствуют требованиям закону, и отменил регистрацию Рабиновича.

Рабиновича также обязали вернуть в ЦИК удостоверение доверенного лица Бойко. Соответственно, такое удостоверение получит Макаренко.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в начале февраля, Бойко готовы поддержать менее 10% избирателей.

Отметим, в своей декларации Бойко указал земельные участки, дом в Киевской области, квартиры в Луганской области и России и другую недвижимость. Кандидат за год получил почти 249 тыс. гривен зарплаты, почти 253 тыс. гривен на депутатскую деятельность, почти 27 тыс. гривен пенсии. На банковских счетах Бойко хранит 14 тыс. долларов, а его жена - более 10 млн гривен, почти 1 млн долларов и 3,3 млн рублей.