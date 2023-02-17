Боится потерять себя в своей стране. Путин рассчитывает на замедление поддержки Украины, - Зеленский

По его словам, Путин рассчитывает на замедление поддержки Украины. Речь идет не только о вооружении, но и о финансовой, политической поддержке на всех площадках, включая ООН, а также поддержку на африканском континенте.

Так, диктатор хочет разъединить объединение мира, прежде всего Евросоюза, вокруг поддержки Украины. Над этим работает как Путин, так и его дипломаты. Они пытаются сломать те усилия, которые удалось выстроить за год.

"И тогда, если ты не целый организм, ты будешь уставать, потому что есть много вопросов, вызовов - энергетические, инфляционные и т.д.", - отметил президент.

Поэтому Путин пытается объединить эти вызовы и соединить с санкционной политикой государств.

"Он понял, что та скорость, с которой мы с вами начали работать, что она влияет на нашу победу, а значит на его проигрыш. Его проигрыш на поле боя - это его проигрыш внутри его государства. Вот чего он боится - потерять себя в своем государстве", - добавил Зеленский.

Напомним, президент отметил, что мир должен помочь Украине победить в войне, чтобы одолеть Путина и подобных ему диктаторов.

К тому же, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес предположил, что Путин не останется у власти до конца года.

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