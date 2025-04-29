Боится за парад? В ЦПД высмеяли предложение Путина о новом "перемирии"

Российские "перемирия"

Стоит объяснить, что вчера, 28 апреля, диктатор России из "гуманитарных соображений" объявил о "перемирии в войне против Украины с 8 по 11 мая. В то же время в Кремле начали угрожать тем, что российские террористы будут "отвечать" на нарушение так называемого "перемирия", если его не будет придерживаться Украина.

В то же время это уже не первое "перемирие" в войне. Перед этим Россия также инициировала его во время Пасхальных праздников, но в итоге не прекращала обстреливать позиции украинских войск на фронте, а также населенные пункты и гражданских.

Перед этим страна-террорист также нарушила "энергетическое перемирие", во время которого продолжала запускать против Украины средства воздушного нападения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о "перемирии" на время празднования "Дня победы".

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