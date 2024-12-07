Бои не утихают, ВСУ поразили два пункта управления РФ. Какая ситуация на фронте

"За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.

В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 48 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Желтое и Чумацкое.

А на Кураховском направлении за прошедшие сутки 35 раз происходили атаки вблизи Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дачного и Дальнего.

В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также поразили два пункта управления РФ.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Девять боестолкновений состоялось за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного.

По уточненной информации, враг атаковал 14 раз неподалеку Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов на Лиманском направлении.

Вблизи населенных пунктов Белая Гора и Ступочки, на Краматорском направлении, за сутки произошло пять боестолкновений.

На Торецком направлении россияне атаковали девять раз неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

ВСУ отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка, что на Времевском направлении.

Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на позиции ВСУ в направлении Новоданиловки, на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

В Курской области украинские защитники отбили 14 атак российских захватчиков. На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.