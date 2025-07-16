Бои не утихают: что происходит на фронте и где давит враг

За вчера, 15 июля, российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 39 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 61 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 1218 дронов-камикадзе и осуществили более 4000 обстрелов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 10 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 165 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Строевка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении агрессор пять раз пытался идти вперед в районе населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово и Песчаное. Украинские защитники остановили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 24 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек. Не утихает одно боевое столкновение.

На Торецком направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала минувших суток противник 41 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное. Продолжаются три боевых столкновения.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 93 оккупантов, из них 63 - безвозвратно. Также уничтожено 4 автомобиля, 2 мотоцикла, 22 беспилотных летательных аппарата и одну пушку. К тому же поврежден один танк и одна пушка оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка и в сторону населенного пункта Новохатское. Три боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по районам населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили семь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.