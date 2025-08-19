Бои продолжаются на нескольких направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел две атаки, нанес три авиаудара, сбросив пять управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано 122 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, из них семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Волчанска. На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции возле Синьковки и Степной Новоселовки: две атаки отбиты, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватчики совершили 15 атак в районах Зеленых Долин, Колодязов, Мирного, Торского, Ямполя и в сторону Ямполя и Григорьевки; сейчас продолжаются четыре столкновения. На Северском направлении с начала суток зафиксировано две атаки - вблизи Переездного и в направлении Федоровки. На Краматорском направлении активных действий врага не наблюдалось.

На Торецком направлении украинские защитники сорвали шесть попыток штурма в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; еще одно боестолкновение продолжается. Под ударами авиабомб оказалась Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток российские войска 32 раза пытались оттеснить наши подразделения у Владимировки, Маяка, Никаноровки, Новоэкономичного, Красного Лимана, Родинского, Луча, Гродовки, Лысовки, Звирово, Удачного, Новониколаевки, Орехового и Новоукраинки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку; авиаудар нанесен по району Доброполья.

На Новопавловском направлении остановлено восемь штурмов в районах Грушевки, Зеленого Гая, Темировки, Воскресенки, Зеленого Поля и в сторону Камышевахи; еще четыре боя продолжаются. На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил, но нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. На Приднепровском направлении оккупанты ударили авиацией по Одрадокаменке и четыре раза безуспешно пытались приблизиться к нашим позициям.