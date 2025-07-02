Бои продолжаются на 7 направлениях: Генштаб рассказал об актуальной ситуации на фронте

Генштаб сообщил, что с начала суток и по состоянию на 16:00 количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 76.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады приграничных с РФ районов, в частности населенных пунктов:

Диброва, Гремяч Черниговской области ;

; Марьино, Петрушевка, Проходы, Александровка, Порозок, Прогресс, Угроиды, Покровка, Белая Береза, Бобылевка, Студенок Сумской области;

Возрожденовское Харьковской области;

кроме этого враг бил из реактивных систем залпового огня по Порозку Сумской области.

Ситуация на направлениях

Восемь вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет еще один бой.

Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 196 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в направлении Митрофановки, наши воины дают достойный отпор, шесть боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Петропавлики.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Торское, Григорьевка и в направлениях Чернещины и Нового Мира, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг проводит одно атакующее действие в сторону Федоровки, продолжается бой.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра. Наши защитники уже остановили два наступательных действия противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Торецк, Петровка, Русин Яр и в направлении Плещеевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Разино, Молодецкого.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, два боестолкновения продолжаются.

Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.

На Новопавловском направлении произошло восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное и Шевченко - два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиационный удар по Казацкому.

"На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло. Поддерживайте Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - отметили в штабе.