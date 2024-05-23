Бои идут на трех направлениях, на других - ситуация без изменений, - Генштаб

На фронте ожесточенные бои идут на трех направлениях - Покровском, Купянском и Краматорском. В течение суток российские оккупанты предприняли 53 попытки продвинуться вперед. ВСУ сдерживают давление и дают решительный отпор противнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.
На Купянском направлении российские оккупанты уже 13 раз атаковали наши оборонные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка. Кроме того, враг нанес трех авиаударов, бил неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки.
Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.
На Краматорском направлении общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет шесть. Украинские воины продолжают отбивать три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируется. Захватчики нанесли еще два авиаудара - избивали с вооружения штурмовиков Су-25 по территории возле Дружбы и Северного.
На Покровском направлении идет семь боевых столкновений, в том числе на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. В общей сложности враг предпринял уже 16 попыток улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко препятствуют оккупантам.
Свои действия российские террористы поддержали шестью авиаударами - сегодня авиабомбы падали у Евгеновки, Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового, а НАРы враг применил неподалеку от Уманского.
Остальные направления в настоящее время не имеют существенных изменений в обстановке.
По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российские войска в Волчанске увязли в уличных боях после незначительных успехов в ходе наступления на севере Харьковской области. Оккупанты понесли большие потери.
На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. По словам главнокомандующего, сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.
Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Временному Яру. Сырский подчеркнул, что россияне пытаются любой ценой зацепиться за город, используют на этом направлении новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются противотанковыми средствами и FPV-дронами еще при выдвижении.
Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются в Покровском и Кураховском направлениях. Россия бросает туда более подготовленные подразделения. В штурмы идет пехота, бронетехника, а также нередко захватчики применяют мотоциклы и баги.
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