Бои идут на трех направлениях, на других - ситуация без изменений, - Генштаб

На Купянском направлении российские оккупанты уже 13 раз атаковали наши оборонные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка. Кроме того, враг нанес трех авиаударов, бил неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки.

Украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.

На Краматорском направлении общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет шесть. Украинские воины продолжают отбивать три вражеских штурма в районах населенных пунктов Андреевка и Новый. Ситуация контролируется. Захватчики нанесли еще два авиаудара - избивали с вооружения штурмовиков Су-25 по территории возле Дружбы и Северного.

На Покровском направлении идет семь боевых столкновений, в том числе на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. В общей сложности враг предпринял уже 16 попыток улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко препятствуют оккупантам.

Свои действия российские террористы поддержали шестью авиаударами - сегодня авиабомбы падали у Евгеновки, Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового, а НАРы враг применил неподалеку от Уманского.

Остальные направления в настоящее время не имеют существенных изменений в обстановке.