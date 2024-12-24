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Бои идут за каждый дом. В ОТГ "Луганск" рассказали о ситуации в Торецке

Торецк, Вторник 24 декабря 2024 22:03
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Бои идут за каждый дом. В ОТГ "Луганск" рассказали о ситуации в Торецке Иллюстративное фото: украинские военные обороняют Торецк (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Торецке продолжаются активные бои, россияне не прекращают штурмы. Бои идут фактически за каждый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

"В Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что буквально с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются. Здесь на самом деле очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом", - отметила Бобовникова.

Она уточнила, что бывают ситуации, когда россияне берут под свой контроль одно из зданий в городе, но на следующий день его отбивают украинские защитники.

Также, как добавила Бобовникова, россияне начали применять на Торецком направлении военную технику. Ранее этого там не наблюдалось.

"На северной окраине Торецка, в поселке Нелеповка, враг начинает применять технику. За прошедшие сутки там проходили бои с применением ББМ, баги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался", - добавила она.

Бои в Торецке

Напомним, российские оккупанты продолжают попытки оккупации Торецка. Они уже находятся на территории города.

10 декабря оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" показала видео, на котором можно заметить, что Торецк практически уничтожен в результате постоянных ударов врага.

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