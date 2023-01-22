Бои за Соледар. Пограничники показали видео спасения раненого бойца

В Соледаре Донецкой области идут ожесточенные бои. Украинские пограничники показали операцию по спасению раненого бойца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Соледар. Пограничники спасают своего побратима, получившего осколочные ранения", - говорится в подписи к видео.
Напомним, Россия объявила о якобы захвате Соледара. При этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление оккупантов, подчеркнув, что бои до сих пор идут в городе.
Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что ни одна из сторон не контролирует город.
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