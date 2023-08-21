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Бои за Работино: эксперты рассказали о тактике наступления ВСУ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко

Наступление Вооруженных сил Украины в районе села Работино в Запорожской области продолжается, однако тактика боев стала более аккуратной. Военные не могут позволить себе лобовые атаки на врага.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и военный эксперт Владислав Селезнев .

Атака на Работине в начале контрнаступления ВСУ

Наступление на Работино в июне 2023 года началось с неприятного эпизода. В одной из первых атак еще на подступах к селу было потеряно несколько единиц западной военной техники.

Как отмечали аналитики DeepState, 7 июня противнику удалось обнаружить колонну на ранней стадии и разбить ее артиллерийскими ударами. Российская сторона публиковала кадры, подтверждающие поражение нескольких танков Leopard 2 и бронемашин Bradley.

Что это дало украинской стороне

По мнению Александра Коваленко, защищенную бронетехнику в июне бросили в разведку боем, и ей удалось вскрыть не только полосу обеспечения россиян, но и вторую линию обороны РФ с закрытыми позициями артиллерии.

"Кстати, тогда мы увидели рекордное количество уничтоженной российской артиллерии. Они выдали себя тем, что начали массово использовать ствольную и реактивную артиллерию. Так что потери в западной технике были прогнозируемыми как для разведки боем", - уверен эксперт.

Тактика боев за деревню изменилась

После этого план наступления изменился. Теперь Силы обороны бьют на восток и запад от Работино. И такая осторожная тактика применяется не только здесь. Например, на стыке Запорожской и Донецкой областей наши войска также продвигаются вдоль реки Мокрые Ялы на юг от Урожайного в направлении Старомлиновки, расширяя плацдармы на левом и правом берегах.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает полуокружение Работино.

"Наши подразделения действуют так, потому что идти в лоб - это риск. Медленное наступление обусловлено невероятной плотностью минирования. Министр обороны (Алексей Резников, - ред.) на днях говорил о до 5 мин на квадратный метр", - добавил он в разговоре. с изданием.

Бои за Работино

Напомним, согласно данным карты DeepStateMap, украинские защитники постепенно продвигаются в районе Работино. Как отмечала сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в селе продолжается плановая боевая работа.

Более подробно о ситуации в Работино, его тактическом значении и о том, как будет развиваться контрнаступление после его освобождения, - в материале РБК-Украина.

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