ВСУ атаковали склад боеприпасов РФ и два места развертывания вражеских станций РЭБ, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Преступное российское правительство не отказывается от своих намерений по оккупации территории Украины путем применения как своих собственных вооруженных сил и ЧВК, так и вооруженных формирований квазиреспублик, продолжая вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

В течение суток противник нанес 12 авиационных и 2 ракетных удара по городу Запорожье. Удар по ЗРК С-300 произошел по объекту гражданской инфраструктуры. В результате - разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет. Также враг совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. Один из них - по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения, двое убитых и трое раненых. Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основной целью противника по-прежнему остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. Также, за эти сутки противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого и Белогоровки Луганской области, а также Дибровы и Раздолевки Донецкой области. Также противник предпринял неудачные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Гряниковка в Харьковской области и Спорное Донецкой области. Понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмут, однако наши защитники дают достойный отпор и отбивают многочисленные атаки. У линии столкновения враг обстрелял населенные пункты Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Белая Гора и Железное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел никакого успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них - Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленко, Угледар, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим, враг продолжает осуществлять интенсивные обстрелы ближайших населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области, а также Новодмитровки, Михайлов , Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки и Днепровского Херсонской области и Херсона.

Российские преступные власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, военное руководство ВС РФ в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ. Для этого нужно непременно иметь посреди остальных документов копию паспорта гражданина РФ. Таким образом, оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого "паспорта "Л/ДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают в отказе всех установленных выплат и социальной защиты предусмотренного для военнослужащих ВС РФ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и 2 места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков.