Бои на Купянском направлении: эксперт объяснил, почему они не похожи на битву за Бахмут

Россияне пытаются наступать на Купянском направлении, а их пропаганда проводит параллели с битвой за Бахмут, однако они различаются между собой по ряду причин.
Об этом РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что наступление на Купянск и Боровую - это своеобразная демонстрация. У противника здесь нет серьезного наступательного потенциала, и он сам об этом прекрасно знает.
"Им надо отвлечь внимание. Недаром же пропаганда начала называть Купянск вторым Бахмутом. Говорят, что до города осталось 7 км, которые они где-то с какого-то направления увидели. Но вопрос в другом - сколько, например, до Бахмута они шли эти 7 км?", - говорит эксперт.
По его словам, на первый взгляд, концентрация под Купянском может показаться достаточно большой, но ее недостаточно, чтобы реально захватить город. Он пояснил, что россияне раскручивают фетиш с Бахмутом в предвкушении очередной эпической битвы, хотя на самом деле наступление на Купянск является ничем иным, как имитацией.
"В том числе, чтобы убедить внутреннего потребителя, что они вообще могут позволить себе наступать", - сказал эксперт.
По данным американского Института изучения войны (ISW), штурмовые роты закрепляются за различными соединениями. Как правило, они насчитывают по 100 человек, разбитых на группы захвата, огневой поддержки, разведгруппы и тому подобное. Каждая из таких рот проходила до 15 дней обучения перед отправкой на фронт.
То, что Россия с помощью заключенных прибегает к тактике "мясных штурмов" - далеко не новость. В свое время она демонстрировала эффективность в районе Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Соледара и, конечно же, в Бахмуте.
Определенные сходства прослеживаются в том, как ведутся боевые действия. Сегодня Сергей Череватый заявил, что в определенном смысле на Купянском направлении враг повторяет бахмутскую тактику.
На этом сходства с тем, что происходит под Купянском, заканчиваются, а эксперт Александр Коваленко вообще называет ситуации абсолютно разными.
По его словам, во-первых, отличаются типы линий украинской обороны, во-вторых, несколько иная ситуация с ландшафтом, в-третьих, сконцентрированы другие силы и средства.
"К тому же российское наступление на Бахмут начиналось, когда у них действительно был потенциал для этого. Потом он постепенно снижался, и мы видели, как они ползли, тратя при этом огромные ресурсы", - добавил он в комментарии РБК-Украина.
Коваленко пояснил, что они и сейчас могут ползти, но это будет сложной задачей, потому что там очень плотная оборона, которую начали строить еще осенью 2022-го.
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