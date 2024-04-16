Бои за Часов Яр. Почему и как Россия хочет захватить этот город

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что командование оккупационной армии отдало своим солдатам приказ захватить до 9 мая Часов Яр в Донецкой области. Это небольшой город, расположенный к западу от Бахмута, где до большой войны проживало менее 20 тысяч человек. Сейчас россияне уже фактически вплотную подошли к нему, наступая с трех сторон.

Почему Россия хочет захватить Часов Яр

Важность Часового Яра для врага состоит в нескольких факторах. Первый – здесь пролегает транспортный узел, из которого дальше открывается дорога на город Константиновку – часть Славянско-краматорской агломерации. То есть Часов Яр – это лишь промежуточная цель противника. Кроме того, из той же Константиновки пролегает путь на Покровск – еще одну потенциальную мишень окупантов в рамках нового летнего наступления.

Карта DeepState

Второй фактор – это особенность географического расположения Часового Яра. Он находится на холмах – на доминирующей высоте. Это, с одной стороны, дает преимущества в смысле атак на окружающие участки фронта. С другой –является настоящей преградой для наступающей стороны. К тому же в восточной части города – с севера на юг – проходит канал Северский Донец – Донбасс, который тоже препятствует врагу.

Как наступают окупанты

Очередная активизация россиян вблизи Часового Яра началась примерно 4 апреля. На этот город противник ведет наступательные действия фактически с трех сторон: с северо-востока – со стороны Богдановки, с юго-востока – со стороны Ивановского. Там же враг пытается вернуть позиции в Клещиевке и Андреевке, чтобы "прикрыть" свой южный фланг.

Карта DeepState

Богдановка сейчас либо полностью, либо почти вся оккупирована. Военные обозреватели утверждают, что Силы обороны уже отошли оттуда, однако наше Министерство обороны 13 апреля отрицало эту информацию. Ивановское тоже почти полностью захвачено противником.

Насколько рискована ситуация в Часовом Яру

Несмотря на то, что сам Часов Яр – это достаточно укрепленный населенный пункт, ситуация там угрожающая. Тактика врага здесь во многом похожа на авдеевскую операцию: россияне пытаются продавиться в город и с восточных окраин, и с северных, и с южных. Отдельные военные обозреватели утверждают, что бои уже ведутся непосредственно в Часовом Яру – в микрорайоне Канал, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Есть сомнения, что до 9 мая врагу удастся оккупировать весь город. Однако, учитывая, что украинская армия страдает от дефицита боеприпасов и средств ПВО, россияне могут продвигаться здесь быстрее, чем это было в Бахмуте или в Авдеевке, считают аналитики ISW. Вряд ли потеря Часового Яра – это вопрос трех с половиной недель, однако такой риск есть на ближайшие месяцы, если у украинских подразделений будет сохраняться недостаток в вооружении.