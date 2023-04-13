В Донецкой области россияне увеличивают количество блокпостов и патрулей, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, в населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.

Похожая ситуация и в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений окупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.