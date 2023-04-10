Оккупанты в Луганской и Запорожской областях опасаются утечки информации о своем местонахождении

Оккупанты в Луганской и Запорожской областях продолжают усиливать контрразведывательный режим. В частности, из-за опасений утечки информации о местонахождении своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

В частности, в Старобельске Луганской области и вокруг города российские войска увеличили количество блокпостов и патрулей.

Несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области.

"Опасаясь утечки информации о местах расположения подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам", - сообщили военные.

Напомним, оккупанты в Токмаке заставляют местных жителей сдавать свои паспорта Украины и свидетельства о рождении.

Кроме того, 9 апреля возле временно оккупированного Токмака Запорожской области раздалось 6 взрывов.

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