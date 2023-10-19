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Боятся украинских ракет. Российские вертолеты Ка-52 начали атаковать издалека

Фото: российские вертолеты Ка-52 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия использует разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 издалека, не залетая в пределы действия украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире Радио Свобода.

"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Эффективность тех вертолетов на большой дальности намного ниже, чем если бы они подлетали" ближе. Россияне просто боятся сейчас", - рассказал Штупун.

Ранее он заявлял, что вертолеты Ка-52 и самолеты угрожают украинской бронетехнике - они могут бить примерно с расстояния в 10 км.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 19 октября, составили 630 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 290 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и вертолет.

Также 17 октября ВСУ удалось сбить один самолет и шесть вертолетов. Причем оба самолета были сбиты на Таврическом направлении.

По данным на конец июня, Силы обороны Украины с начала войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. А более пятой части известных потерь российских самолетов и вертолетов с начала войны не было вызвано действиями Украины.

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Война России против Украины