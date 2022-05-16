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Бояться загрози через НАТО. У Путіна визнали наявність територіального спору з Україною

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Москва, Понеділок 16 травня 2022 13:22
Бояться загрози через НАТО. У Путіна визнали наявність територіального спору з Україною Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

У президента Росії Володимира Путіна визнали наявність територіального спору Україною. І в ньому, в тому числі, полягає різниця оцінки загрози вступу України до НАТО від євроатлантичної інтеграції Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"У нас немає територіальних спорів ані з Фінляндією, ані зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії б виник територіальний спір з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - зазначив він.

Тим не менш, за його словами, вступ Швеції і Фінляндії до НАТО викликає стурбованість у Кремля.

Нагадаємо, раніше тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін заявила, що Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства в Альянсі.

На прискорену процедуру розгляду можливої майбутньої заявки сподіваються і в уряді України.

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