Бояться загрози через НАТО. У Путіна визнали наявність територіального спору з Україною
У президента Росії Володимира Путіна визнали наявність територіального спору Україною. І в ньому, в тому числі, полягає різниця оцінки загрози вступу України до НАТО від євроатлантичної інтеграції Швеції та Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"У нас немає територіальних спорів ані з Фінляндією, ані зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії б виник територіальний спір з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - зазначив він.
Тим не менш, за його словами, вступ Швеції і Фінляндії до НАТО викликає стурбованість у Кремля.
Нагадаємо, раніше тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін заявила, що Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства в Альянсі.
На прискорену процедуру розгляду можливої майбутньої заявки сподіваються і в уряді України.
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