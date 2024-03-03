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Боятся ударов: в Крыму россияне пытаются обмануть украинскую разведку, - ISW

Фото: оккупанты Крыма боятся новых ударов ВСУ по территории полуострова (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики пытаются дезорганизовать и ввести в заблуждение украинскую разведку из-за боязни перед новыми ударами Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Эксперты ссылаются на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца.

В субботу, 2 марта, аналитик сообщил, что подразделения 31-й российской дивизии противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму начали широко использовать фальшивые позиции и фальшивые радиопереговоры, чтобы ввести в заблуждение украинскую разведку.

Взрывы в Крыму

В пятницу, 1 марта, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу. Очевидцы сообщили о прилете по военной базе в Гвардейском Симферопольского района. Также сообщалось о попаданиях в Севастополе и в Сакском районе.

Этой ночью во временно оккупированной Феодосии звучат мощные взрывы. РосСМИ сообщают о работе ПВО по дронам, которые, вероятно, пытаются атаковать местную нефтебазу.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы в Крыму, а также посоветовал не пользоваться Керченским мостом.

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