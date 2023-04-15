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Боятся терактов: в Москве отменили парад к 1 мая

Фото: в Москве отменили парад к 1 мая (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", - сказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

По его словами, основные формы проведения 1 мая - это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий.

"Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест (проведения - ред.) "специальной военной операции" (войны РФ против Украины - ред.). Так и то, что нужно в других немного формах как минимум этот Первомай проводить, с нашей точки зрения", - скказал он.

Напомним, в ряде граничащих с Украиной регионов РФ и оккупированном Крыму решили не проводить военные парады на 9 мая.

Кроме того, в Курской и Белгородской областях России решили не проводить парад, чтобы якобы "не спровоцировать противника".

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Российская ФедерацияМоскваПарад в Москве1 мая