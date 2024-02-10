Боятся СБУ. В Запорожской области оккупанты заставляют жителей удалять украинские номера

"Местные полицейские при проверке телефонов заставляют людей удалять украинские номера. По мнению правоохранителей, такие контакты могут быть опасными, потому что им повсюду видятся агенты СБУ", - рассказал глава Запорожской области.

Кроме того, по словам Федорова, оккупанты устраивают в захваченных селах фильтрацию, чтобы найти нелояльных к РФ местных жителей.

"Проверяют наличие российского аусвайса, непокорных допрашивают или вывозят в неизвестном направлении. В домах, где нет хозяев, выносят двери и забираются через выбитые стекла, чтобы поживиться продуктами или имуществом мирных людей", - добавил он.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Ранее Фёдоров сообщал, что Россия запланировала массовое заселение оккупированной части Запорожской области своими гражданами. Таким образом, они хотят "погасить" украинское сопротивление.

Кроме того, как заявлял Федоров, оккупанты превратили Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий. Вокруг города россияне устроили тренировочные военные базы.

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