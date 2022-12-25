Боятся "прилетов". В Троицком коллаборанты работают онлайн и ищут ненадежных

В Троицком (Луганская область) оккупанты, опасаясь новых "прилетов", перевели коллаборантов на дистанционную работу, а также проводят опрос для поиска ненадежных среди них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
"В Троицком коллаборанты перешли на дистанционную работу, потому что опасаются "хлопков", оккупанты ввели телефонный опрос, чтобы выявить ненадежных", - говорится в сообщении.
В частности, вместо того, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, россияне пытаются узнать настоящее отношение к ним и проводят в Луганской области "анонимное" телефонное анкетирование.
"Интересуются настроениями относительно положения в области, удовлетворенностью работы гауляйтерами и другими проблемами - ищут ненадежных", - добавляют в ОВА.
В то же время, как отмечают в администрации, ненадежных россиян они не замечают.
"В Антраците бригада гастролеров получила авансом немаленькие средства за ремонт местных объектов и за в пять раз меньшую сумму наняла местных мужчин. В итоге - первые ничего не делали, вторые немного подзаработали, состояние домов и соцобъектов стал хуже, чем до приезда россиян", - констатируют в ОВА.
Как сообщалось, украинские военные становятся все ближе к Сватово Луганской области. Тем временем враг уже вывез из города свою оккупационную "администрацию ЛНР".
При этом по прогнозу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, силы обороны Украины до конца текущего года могут освободить в Луганской области еще несколько населенных пунктов.
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